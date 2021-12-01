مينسك تعرب عن احتجاجها لبراغ بسبب طرد رئيس الاتحاد البيلاروسي لكرة القدم من التشيك

أعربت وزارة الخارجية الرسمية عن احتجاجها الشديد لبراغ بسبب قرارها طرد رئيس الاتحاد البيلاروسي لكرة القدم فلاديمير بازانوف من جمهورية التشيك.

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وفي حديث لوكالة "تاس" الروسية قال المتحدث باسم الوزارة أناتولي غلاز إن القائم بالأعمال المؤقت التشيكي لدى مينسك، بيتر غالاكسا تم استدعاؤه إلى الوزارة، حيث أعربت الخارجية عن "احتجاجنا الشديد لبراغ الرسمية بسبب ما حدث لفلاديمير بازانوف على أراضي التشيك في 30 نوفمبر 2021".

وتابع المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية أن مينسك طلبت من الجانب التشيكي توضيحات حول الحادث، مضيفا أن بازانوف "في طريقه إلى بيلاروس".

وسابقا اليوم قال مصدر قريب من قيادة الشرطة التشيكية لـ "تاس" إن بازانوف وزوجته تم طردهما من التشيك بعد احتجازهما شمال شرقي الجمهورية بسبب انتهاكهما القيود الصحية المفروضة في إطار حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية جائحة كورونا.

وأفاد موقع "دينيك أن" التشيكي الإخباري أمس الثلاثاء أن بازانوف لم يكن لديه إذن لدخول البلاد التي دخلها بتأشيرة شنغن أصدرتها إيطاليا وزار معها قبرص سابقا.

وكانت زوجة بازانوف تصاحبه في زيارته إلى التشيك، حيث كان يخطط لحضور لقاء بين فريقين نسائيين بيلاروسي ومحلي لكرة القدم.

المصدر: "تاس"