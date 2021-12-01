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وكالة "فارس": حريق في مبنى البرلمان بإقليم كردستان العراق وإجلاء النواب (فيديو)

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وكالة
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أفادت وكالة "فارس" للأنباء عن حريق في مبنى البرلمان إقليم كردستان العراق وإجلاء النواب.

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وأوضحت وكالة "فارس" إلى أن حريقا اندلع في مبنى البرلمان بإقليم كردستان العراق، مما أدى إلى خروج النواب من البرلمان، مع محاولة طواقم الإطفاء إخماد الحريق.

المصدر: "فارس"

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