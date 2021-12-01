وكالة "فارس": حريق في مبنى البرلمان بإقليم كردستان العراق وإجلاء النواب (فيديو)
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أفادت وكالة "فارس" للأنباء عن حريق في مبنى البرلمان إقليم كردستان العراق وإجلاء النواب.
وأوضحت وكالة "فارس" إلى أن حريقا اندلع في مبنى البرلمان بإقليم كردستان العراق، مما أدى إلى خروج النواب من البرلمان، مع محاولة طواقم الإطفاء إخماد الحريق.
آتشسوزی در ساختمان پارلمان منطقه کردستان عراق موجب شد نمایندگان، پارلمان را ترک کنند، تیمهای آتشنشانی در تلاش برای خاموش کردن آتش هستند. pic.twitter.com/iJ2j34Ynd2— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) December 1, 2021
المصدر: "فارس"
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