المفوضية الأوروبية تحذر من ارتفاع إصابات كورونا لدى من لم يتلقوا اللقاح وتدعو إلى التطعيم الكامل

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا دير لاين، من زيادة كبيرة في أعداد المصابين بكورونا، خاصة لدى من لم يتلقوا اللقاح، منوهة بأن التطعيم الكامل والجرعة المعززة يوفران أقوى حماية.

وأضافت أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "لقد قرأت عن الطفرات المتعددة وما يمكن أن يكون، ونعلم من تجربتنا مع متغير بيانات دلتا أنه سباق مع الزمن".

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وتابعت قائلة: "يخبرنا العلماء أنه يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا لتحقيق أقصى استفادة من الوقت المتاح لدينا حتى نتأكد من خصائص قابلية الانتقال وشدة أوميكرون.. نحتاج الى أسبوعين للحصول على معلومات دقيقة في ما يخص المتحور الجديد".

ولفتت إلى أن التحدي الذي يمثله متحور أوميكرون لفيروس كورونا هو "سباق مع الزمن" وحثت جميع المعنيين على الاستعداد للأسوأ، قائلة: "استعداد للأسوأ والأمل للأفضل" ، مشيرة إلى أنه وفقا للعلماء، فإن التطعيم الكامل والجرعة المعززة يوفران أقوى حماية ممكنة ضد الوباء.

ودعت رئيسة المفوضية إلى ضرورة التفكير باتخاذ قرار بإلزامية التطعيم في الاتحاد الأوروبي.

وأثار المتحور الجديد هلعا في العديد من الدول من مدى خطورته ومدى سرعة انتشاره، إذ سجلت العديد من الدول حالات مؤكدة بأوميكرون تتزايد يوما بعد يوم، كما لجأ الكثير منها إلى فرض إجراءات احترازية، في محاولة لمنع تفشيه وتمدده، بينما يسارع العلماء في فهمه وكيفية الوقاية منه ومدى تأثير فعالية لقاحات كوفيد 19 ضد هذا المتحور الجديد.

المصدر: رويترز، RT