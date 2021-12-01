اليابان تعلق الحجوزات الجديدة على جميع الرحلات القادمة إليها حتى نهاية ديسمبر

أفادت قناة "NHK" اليابانية بأن وزارة النقل طلبت من شركات الطيران الدولية التوقف عن إجراء حجوزات جديدة لجميع الرحلات القادمة إلى اليابان حتى نهاية شهر ديسمبر.

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وأشارت الوزارة إلى أنها قدمت هذا الطلب كإجراء احترازي طارئ وسط مخاوف متزايدة بشأن متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، موضحة أن الأفراد الذين قاموا بالحجز بالفعل لن يتأثروا بالتعليق.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي أكدت فيه اليابان تسجيل حالة ثانية بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" عبر مسافر قادم من بيرو، بعد يوم واحد من تسجيل أول حالة أمس الثلاثاء لدى دبلوماسي ناميبي.

المصدر: "أ ب"