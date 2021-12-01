لافروف يصف تصريحات ستولتنبيرغ بخصوص "نشر النووي شرق أوروبا" بالمتهورة

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، تصريحات الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، حول إمكانية نقل الحلف أسلحة نووية إلى شرق أوروبا، واصفا إياها بـ "المتهورة".

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وذكر الوزير في كلمة ألقاها في مجلس الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان الروسي) بأنه أثناء عملية تشكيل الائتلاف الحكومي في ألمانيا نشرت وسائل إعلام تسريبات عن بعض أعضاء الائتلاف الذين دعوا إلى دمج المطالبة بإخراج الأسلحة النووية من الأراضي الألمانية في برنامج الحكومة الجديدة.

وتابع لافروف: "وفي الوقت الذي لم يتم فيه بعد اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن، صرح السيد ستولتنبيرغ بأنه إذا كانت ألمانيا لا تريد ذلك، فنحن سننقل الأسلحة النووية شرقا. هل من توضيحات إضافية يحتاج إليها زملاؤنا الغربيون حتى يتوقف هذا التصرف المتهور - إذا أمكنني وصفه بهذا التعبير اللطيف؟".

وأضاف الوزير أن "هناك شيئا فيما يبدو يدفع الأمين العام للناتو إلى هذا التصرف بالغ العدوانية".

لافروف: تصريح لوكاشينكو تحذير جاد للغرب

كما علق لافروف على تصريح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حول إمكانية بلاده استقبال أسلحة نووية روسية في حال قيام الناتو بنشر مثل هذه الأسلحة في أراضي بولندا المجاورة لبيلارس.

وقال لافروف: "أرى في هذا التصريح تحذيرا بالغ الجدية جاء في المقام الأول ردا على السياسة المتهورة التي يخوضها الغرب".

المصدر: "نوفوستي"