وفاة 29 طفلا جراء غرق مركب في نيجيريا والبحث مستمر عن مفقودين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ruyw
لقي 29 طفلا مصرعهم في ولاية كانو شمالي شرق نيجيريا، بعد غرق مركب مكتظ كان يقل 42 راكبا تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاما، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم جهاز الإطفاء في كانو، ثمين عبد الله، قوله: "انتشلنا 29 جثة ... وأنقذنا سبعة ركاب، ويستمر البحث عن الجثث الـ13 المتبقية".
المصدر: "فرانس برس"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.