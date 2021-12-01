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وفاة 29 طفلا جراء غرق مركب في نيجيريا والبحث مستمر عن مفقودين

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وفاة 29 طفلا جراء غرق مركب في نيجيريا والبحث مستمر عن مفقودين
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لقي 29 طفلا مصرعهم في ولاية كانو شمالي شرق نيجيريا، بعد غرق مركب مكتظ كان يقل 42 راكبا تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاما، وفقا لوكالة "فرانس برس".

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ونقلت "فرانس برس" عن  المتحدث باسم جهاز الإطفاء في كانو، ثمين عبد الله، قوله: "انتشلنا 29 جثة ... وأنقذنا سبعة ركاب، ويستمر البحث عن الجثث الـ13 المتبقية".

المصدر: "فرانس برس"

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