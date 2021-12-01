"إرنا" تنفي تصريحات أوروبية حول الانتهاء من نحو 80% من مسودة الاتفاق النووي الإيراني في فيينا

نفت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" تصريحات أوروبية حول الانتهاء من نحو 80% من مسودة الاتفاق النووي مع إيران في فيينا.

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وفي تقرير لها، أوضحت "إرنا" أن "المباحثات النووية بين إيران ودول "4 + 1" تجري في فيينا، بينما تحاول بعض الأطراف المفاوضة، إلى جانب الولايات المتحدة، التأثير سلبا على سير عملية التفاوض".

وأضافت: "نقلت رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن ما بين 70 و 80 بالمائة من مسودة الاتفاقية تمت كتابتها في اليومين الماضيين!"

وأكدت "إرنا"، نقلا عن مصادر مطلعة مقربة من فريق التفاوض الإيراني، نفيها لهذه الأخبار، لافتة إلى أن "هذه التصريحات غير مدعومة بالحقائق، ولا يزال هناك طريق أمام الأطراف لحل القضايا العالقة".

وأكمل تقرير الوكالة الإيرانية: "شدد نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، أمس الثلاثاء، على أن المباحثات الحالية في فيينا تأتي استكمالا للجولات الست السابقة من المباحثات، وسرعان ما رفض كبير المفاوضين الإيرانيين هذا الخبر، مؤكدا أن ما تم إعداده خلال الجولات السابقة ليست إلا مسودة واحدة مليئة بالغموض، ولم يتم الاتفاق عليها بعد، وهي مطروحة للنقاش".

واعتبرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن "الإنتاج الخبري للدبلوماسيين والإعلام الغربي يهدف إلى خلق أجواء إعلامية داخل إيران، لإلقاء اللوم على الطرف الإيراني في حال لم يتوصل الأطراف الى الاتفاق"، مشيرة إلى أن "البعض يرى أن هذه الطريقة تهدف إلى زيادة الضغط على الفريق الإيراني للتراجع عن مطلبه الأساسي، وهو رفع العقوبات الظالمة، كي يضطر الفريق إلى الانصياع لمطالب بعض الأطراف الأوروبية والولايات المتحدة".

المصدر: "إرنا"