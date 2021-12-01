الخارجية الإسرائيلية تحذف صورة ليهودية متدينة ومسلمة محجبة بعد نشرها في يوم التسامح العالمي

حذفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة تحمل صورة تجمع امرأة يهودية متدينة وامرأة مسلمة محجبة في الولايات المتحدة، كانت قد نشرتها بمناسبة اليوم العالمي للتسامح.

إقرأ المزيد

واستخدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، الصورة، ونشرتها على حسابها باللغة العربية في "تويتر"، وعلقت عليها قائلة: "في اليوم العالمي للتسامح.. بغطاء رأس إسلامي وغطاء رأس يهودي..مسلمة ويهودية في صورة تذكارية..ما أجمل التعايش وروح التسامح". (لمشاهدة الصورة انقر هنا)

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد تم استخدام الصورة دون إذن المرأة اليهودية التي تظهر فيها، وبدون موافقة المرأة المسلمة في الصورة، ودون إبلاغهما بأن صورهما ستشاركها إسرائيل مع ما يقارب من نصف مليون متابع في الحساب العربي للوزارة، كما تم نشر الصورة على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالسفارة الإسرائيلية في أوزبكستان لقرابة 6000 متابع.

وبعد أن تواصلت "تايمز أوف إسرائيل" بوزارة الخارجية بشأن القضية، جرى حذف التغريدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة التقطتها روري بيكير نيس، المديرة التنفيذية لمجلس علاقات المجتمع اليهودي في سانت لويس في سانت تشارلز بولاية ميسوري الأمريكية، في عام 2019، ونشرتها في صفحتها الشخصية على "تويتر"، وعندما رأت بيكير نيس أن صورتها استخدمت دون إذن منها هذا الأسبوع، تواصلت مع قنصليتها الإسرائيلية المحلية، لكنها لم تتلق أي رد.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"