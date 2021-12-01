أوكرانيا تدعو "الناتو" الاستعداد لفرض عقوبات ضد روسيا

حثت أوكرانيا "الناتو" على الاستعداد لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا وتعزيز التعاون العسكري معها، بعد مشاركتها مع الحلف الغربي في محادثات حول مزاعم تحضير "عدوان روسي على أوكرانيا".

وقال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، للصحفيين لدى وصوله للمشاركة في محادثات مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي في ريغا‭‭ ‬‬عاصمة لاتفيا: "سندعو الحلفاء للانضمام إلى أوكرانيا في وضع حزمة إجراءات لردع روسيا".

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وتابع أنه سيتعين على الحلف في إطار هذه الحزمة أن يعد عقوبات اقتصادية على روسيا في حال "قررت اختيار السيناريو الأسوأ" مضيفا أنه يتعين على الحلف أيضا تعزيز التعاون العسكري والدفاعي مع أوكرانيا.

من جهته، قال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود للصحفيين فور وصوله لحضور جلسة حلف الأطلسي إن أي عملية عسكرية تنتهك سيادة أوكرانيا ستقابل "بعواقب وخيمة" وإن الدنمارك مستعدة للمشاركة في عقوبات "قاسية".

وكان حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وجها أمس تحذيرات شديدة اللهجة لروسيا بأنها ستدفع "ثمنا باهظا عن أي عدوان عسكري جديد ضد أوكرانيا".

المصدر: رويترز