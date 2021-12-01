آخر مستجدات متحور كورونا الجديد "أوميكرون" عالميا

بات انتشارالمتحور"أوميكرون"جليا في العديد من الدول التي تسجل حالات متزايدة يوما بعد يوم، وسط إجراءات احترازية في محاولة لمنع تفشيه، بينما يسارع العلماء لدراسته وكيفية الوقاية منه.

-طبيب من جنوب إفريقيا يكشف أعراض الإصابة بسلالة "أوميكرون"

-نيجيريا تعلن تسجيل أول إصابتين بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا

-السعودية ترصد أول إصابة بمتحور "أوميكرون" لمواطن قدم من دولة في شمال إفريقيا.

-إسرائيل تتبرع للمغرب ودول إفريقية أخرى بملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، على خلفية انتشار "أوميكرون".

-مستشار صحي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أوميكرون" سيصل إلى مصر بنسبة 100%.

-هيئة الرقابة الصحية في هولندا: متحور "أوميكرون" وصل إلى هولندا قبل أن يبلغ عنه لأول مرة إلى منظمة الصحة العالمية (WHO).

-علماء في هونغ كونغ يتمكنون من تحديد خصائص المتحور "أوميكرون".

- عالم الأوبئة، العضو في الأكاديمية الروسية للعلوم، غينادي أونيشينكو، يحث على عدم الذعر بسبب سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون".

المصدر: RT