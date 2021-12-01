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اجتماع مرتقب بين لافروف وبلينكن في ستوكهولم

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اجتماع مرتقب بين لافروف وبلينكن في ستوكهولم
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ذكرت الخارجية الروسية إنه من المقررعقد اجتماع بين الوزيرسيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم بموسكو: " على هامش المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم، من المقرر عقد اجتماعات ثنائية بين الوزير الروسي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومع كل من (على التوالي) الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووزير الخارجية السويدي، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووزير الخارجية الأمريكي، ووزراء خارجية النمسا وبريطانيا وهنغاريا وإسبانيا وصربيا وتركيا".

ولفتت زاخاروفا إلى أن هذه الاجتماعات مقررة على هامش المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الفترة من 2 إلى 3 ديسمبر الحالي في ستوكهولم.

المصدر: نوفوستي

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