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رئيسي: فصل الأخلاق عن السياسة أنتج الرؤوس النووية في العالم

أخبار العالم

رئيسي: فصل الأخلاق عن السياسة أنتج الرؤوس النووية في العالم
Reuters Didor Sadulloev
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن فصل الأخلاق عن السياسة، أدى إلى ظهور الرؤوس النووية في العالم، وجاء ذلك في أثناء جلسة مشتركة للحكومة والبرلمان بحضور الرئيس الإيراني.

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هذا وقد تمحور معظم كلام الرئيس الإيراني حول الملفات والقضايا الداخلية في البلاد.

في حين، أوضح رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف قائلا: "نأمل برفع العقوبات من خلال مفاوضات تراعي كرامة الشعب، واتفاق جيد".

وأضاف المتحدث باسم هيئة الرئاسة في البرلمان، نظام الدين موسوي، قائلا: "الجلسة ركزت على الاقتصاد والشؤون الداخلية..لا نربط القضايا الاقتصادية والمعيشية للشعب بالمفاوضات" في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.

وتابع: "موضوع المفاوضات سوف تتم مناقشته في اجتماعات منفصلة".

المصدر: "انتخاب"

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