قرغيزيا تنفي صحة التقارير عن وقوف تركيا وراء محاولة الانقلاب نهاية الشهر الماضي

نفى جهاز الاستخبارات القرغيزي صحة ما نقلته وسائل الإعلام عن تدبير تركيا لمحاولة انقلاب في قرغيزستان .

وقالت لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان (قرغيزيا) تعليقا على تقرير تحت عنوان، "تلبس تركيا بالتحضير لانقلاب في قرغيزيا"، نشر في 26 نوفمبر على الانترنت، إن هذه المعلومات مزيفة ولا تتوافق مع الواقع.

وأعلنت قرغيزستان أنه "لا يمكن لأي دولة أجنبية أن تتدخل في الشؤون السياسية الداخلية للبلد، وأن لجنة الدولة للأمن القومي لن تسمح بأي تدخل، وكذلك لمحاولات القوى الخارجية للتأثير على ما يحدث في المجتمع والدولة".

وكان الرئيس القرغيزي، صادير جاباروف، قد حذر يوم 25 من الشهر الماضي، من أن بعض السياسيين يخططون لانقلاب مسلح.

وقال الرئيس إن السلطات تعرفهم جيدا، وتم جمع الأدلة، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حقهم بعد الانتخابات.

وفي 26 نوفمبر ذكرت لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان أنها أوقفت أنشطة جماعة إجرامية تخطط لانقلاب.

المصدر: انترفاكس