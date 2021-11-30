واشنطن: وفد أمريكي التقى مع ممثلين من "طالبان" في قطر

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن وفدا من الولايات المتحدة التقى مع ممثلين من حركة "طالبان" الأفغانية في قطر يومي الاثنين والثلاثاء.

وأوضحت الخارجية أن المسؤولين الأمريكيين عبروا عن قلقهم العميق بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وحثوا "طالبان" على حماية حقوق جميع الأفغان.

كما ناقش الجانبان استجابة المجتمع الدولي للأزمة الإنسانية في أفغانستان، وتعهد وفد الولايات المتحدة بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة، وفقا للخارجية الأمريكية.

من جهتها، جددت "طالبان" تعهدها بعدم السماح باستخدام أي أحد للأراضي الأفغانية لتهديد أي بلد.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة "طالبان"، عبد القهار بلخي، كشف أن وفدا من الحركة برئاسة وزير الخارجية، أمير خان متقي، أجرى في الدوحة محادثات استمرت يومين مع الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون أفغانستان، توماس ويست، والوفد المرافق له.

وذكر بلخي أن "الطرفين تبادلا الآراء حول قضايا السياسية والاقتصاد والصحة والتعليم والأمن والمجال الإنساني، بما في ذلك المناقشات حول التسهيلات اللازمة في الخدمات المصرفية وتوافر السيولة".

المصدر: "رويترز" + RT