فاوتشي: من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان "أوميكرون" سيسبب مرضا شديدا

اعتبر مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا سيؤدي إلى مرض شديد".

وفي تصريح صحفي أوضح فاوتشي أن "المعلومات الأولية من جنوب إفريقيا تشير إلى أن متحور أوميكرون لا يؤدي إلى أعراض غير عادية".

وأضاف أنه "كانت هناك 226 إصابة مؤكدة بالمتحور في 20 دولة حتى صباح الثلاثاء، لكنه لم يتم رصد أي إصابة في الولايات المتحدة حتى الآن".

وتسببت المخاوف من السلالة الجديدة في اضطراب أسواق المال، وأشاعت القلق بشأن مدى قوة التعافي الاقتصادي العالمي في الوقت الذي يواصل فيه العالم مكافحة الجائحة.

وطالب الرئيس جو بايدن وإدارته الأمريكيين بانتهاز فرصة اللقاحات والجرعات التنشيطية، لكن تردد شريحة من السكان في التطعيم أحبط جهود السيطرة على انتشار الفيروس. وتلقى حوالي 69 بالمئة من الأمريكيين في سن 12 عاما فأكثر التطعيمات الكاملة.

وقال فاوتشي "نأمل، وأعتقد لسبب وجيه... أنه سيكون هناك قدر من الحماية" توفرها اللقاحات ضد السلالة.

وأضاف: "إذا لم تتلق التطعيم فاحصل عليه. وإذا كنت قد حصلت عليه، فخذ جرعة تنشيطية".

المصدر: "رويترز"