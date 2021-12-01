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واشنطن: نحن في سباق تسلح مع الصين في مجال الأسلحة فرط الصوتية

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واشنطن: نحن في سباق تسلح مع الصين في مجال الأسلحة فرط الصوتية
Reuters U.S. Air Force
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أعلن وزير القوات الجوية الأمريكي فرانك كيندال أن الولايات المتحدة في سباق تسلح مع الصين في مجال تطوير الأسلحة فرط الصوتية.

وقال كيندال في تصريح لـ"رويترز"، إن "هناك سباق تسلح، وهو ليس بالضرورة من أجل زيادة الأعداد، بل من أجل زيادة النوعية... وهذا سباق التسلح الذي يستمر لبعض الوقت. والصينيون كانوا يخوضونه بشكل شرس".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تعر ما يكفي من الاهتمام لهذا القطاع بينما كانت تصرف الأموال لعملياتها في العراق وأفغانستان.

وقال: "لا أقصد أننا لم نفعل أي شيء، لكننا لم نفعل ما يكفي".

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وأشار إلى أن الجيش الأمريكي يمتلك الكثير من الأسلحة والمعدات الفعالة، لكنها "لا ترعب الصين"، وأعرب عن أمله بتمويل تطوير أنظمة جديدة، بما فيها الأسلحة فرط الصوتية، بدلا من إنفاق الأموال على صيانة النماذج القديمة.

وكان رئيس الأركان المشتركة الأمريكي مارك ميلي قد أعلن في أكتوبر الماضي أن الصين أجرت اختبارا لسلاح فرط صوتي.

وأجرى البنتاغون هذا العام عددا من التجارب للأنظمة فرط الصوتية، لكن ليس كلها كانت ناجحة. وفي أكتوبر اختبرت القوات البحرية بنجاح محركا صاروخيا يمكن استخدامه لنقل أسلحة فرط الصوتية.

المصدر: "رويترز"

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