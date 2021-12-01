بريطانيا.. اعتقال شخص يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال وحدة قيادة مكافحة الإرهاب لرجل في منطقة هارويتش في إسكس، للاشتباه في قيامه بالتحضير لأعمال إرهابية أو التحريض عليها.

وذكرت أن الرجل يبلغ من العمر 37 عاما وهو مرتبط بـ"الإرهاب اليميني المتطرف ولا يعتقد أن هناك أي تهديد وشيك على العامة"، مؤكدة أن عملية الاعتقال هذه ليست مرتبة بعملية قتل النائب ديفيد أميس التي وقعت في أكتوبر الماضي.

وأكدت أن عملية تفتيش منزل المشتبه به لا تزال جارية، فيما هو قيد الاحتجاز في مركز شرطة إسيكس.

#ARREST | Man arrested in north Essex for suspected terror offences.



He remains in custody.



If you see something that doesn’t feel right report via 💻https://t.co/Vv1Td8cWjv. ☎️ 999 in an emergency.#ActionCountersTerrorism — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 30, 2021

وقال ريتشارد سميث، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية: "أود أولا أن أطمئن المجتمع المحلي في إسكس وخارجها بأننا لسنا على علم بأي تهديد وشيك على الجمهور فيما يتعلق بهذا الاعتقال اليوم.. لكن مع ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي مؤخرا إلى مستوى "شديد"، أود أن أذكر الجمهور بضرورة أن يظلوا يقظين وإذا رأوا أو سمعوا أي شيء مريب، فيرجى الاتصال بنا وإبلاغنا بذلك".

المصدر: "الإندبندنت"