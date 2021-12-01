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البيت الأبيض: لا توقعات بشأن لقاء بايدن مع بوتين

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البيت الأبيض: لا توقعات بشأن لقاء بايدن مع بوتين
Reuters KEVIN LAMARQUE
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صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بأنه لا توجد لديها أي معلومات أو توقعات بشأن لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وقالت بساكي للصحفيين، يوم الثلاثاء: "ليست لدي أي توقعات أو ما يمكن الإعلان عنه مسبقا حتى الآن".

وأضافت أن الاتصالات بين واشنطن وموسكو ما زالت مستمرة، تطويرا للقمة التي عقدت في الصيف الماضي.

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وأعربت المتحدثة كذلك عن "القلق البالغ" إزاء المعلومات عن "قيام روسيا بحشد قدراتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا" و"الخطاب المتوتر" المتعلق بذلك.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يناقش تلك المسائل خلال لقاءاته مع الحلفاء على هامش الاجتماع الوزاري للناتو في لاتفيا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية والأوكرانية بشأن تحريك القوات باتجاه الحدود الأوكرانية، ونفت وجود أي "خطط عدوانية" لديها بخصوص أوكرانيا.

المصدر: وكالات

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