أردوغان: لن نسمح لأحد أن يجعل النمو الاقتصادي غير مستقر وسنخرج من هذه الدوامة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح لأي جهة بعرقلة نموها الاقتصادي، مؤكدا أن أنقرة ستتمكن من الخروج من هذه الدوامة.

وقال أردوغان في تصريح: "إننا نتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري 10 بالمئة كحد أدنى".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن "الفائدة سبب والتضخم نتيجة، ونحن نعمل حاليا على تخفيض الفائدة وسنرى معا انخفاض التضخم أيضا إن شاء الله".

واعتبر أن "التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي لا تستند إلى الأسس الاقتصادية".

وأضاف: "لن نسمح لأحد أن يجعل النمو الاقتصادي غير مستقر وسنخرج من هذه الدوامة"، مشددا على أنه "لا رجعة عن النموذج الاقتصادي الحالي" القائم في تركيا.

وتوجه إلى المستثمرين الأجانب قائلا: "حان وقت الاستثمارات طويلة الأجل، ومن ينفذ هكذا استثمارات في تركيا يربح دائما".

المصدر: "الأناضول" + "رويترز"