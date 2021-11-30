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الأمير تشارلز يغفو خلال الإعلان عن جمهورية باربادوس

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الأمير تشارلز يغفو خلال الإعلان عن جمهورية باربادوس
الصورة من "تويتر"
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أظهرت لقطات فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، غافيا وذلك خلال مراسم الإعلان عن جمهورية باربادوس وتحرّرها من سلطة التاج البريطاني.

وسافر الأمير تشارلز إلى باربادوس للمشاركة في الإعلان عن جمهورية باربادوس، وقطع العلاقات الإمبراطورية بعد حوالي 400 عام من وصول السفن الإنجليزية لأول مرة.

وفي كلمة له قال الأمير تشارلز: "إنشاء هذه الجمهورية هو بداية جديدة منذ أحلك أيام ماضينا والفظائع المروعة للعبودية التي لطخت تاريخنا إلى الأبد".

كما سلط خطاب الأمير تشارلز الضوء على الصداقة المستمرة بين البلدين على الرغم من اعترافه بأهوال تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

وخلال الحفل أقسمت الحاكمة العامة للجزيرة الكاريبية، ساندرا ميسن، اليمين الدستورية رئيسة للجمهورية الوليدة، وأُنزل علم الملكة الذي كان يمثّل خضوع باربادوس لسلطة الملكة إليزابيث الثانية وللتاج البريطاني.

المصدر: "رويترز" + RT

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