الأمير تشارلز يغفو خلال الإعلان عن جمهورية باربادوس

أظهرت لقطات فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، غافيا وذلك خلال مراسم الإعلان عن جمهورية باربادوس وتحرّرها من سلطة التاج البريطاني.

وسافر الأمير تشارلز إلى باربادوس للمشاركة في الإعلان عن جمهورية باربادوس، وقطع العلاقات الإمبراطورية بعد حوالي 400 عام من وصول السفن الإنجليزية لأول مرة.

وفي كلمة له قال الأمير تشارلز: "إنشاء هذه الجمهورية هو بداية جديدة منذ أحلك أيام ماضينا والفظائع المروعة للعبودية التي لطخت تاريخنا إلى الأبد".

Barbados has officially removed the Queen as its head of state and become the world's newest republic.



Prince Charles was in attendance for the ceremony, during which he appeared to fall asleep. pic.twitter.com/wAZayjV1dx — Sunrise (@sunriseon7) November 30, 2021

كما سلط خطاب الأمير تشارلز الضوء على الصداقة المستمرة بين البلدين على الرغم من اعترافه بأهوال تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

وخلال الحفل أقسمت الحاكمة العامة للجزيرة الكاريبية، ساندرا ميسن، اليمين الدستورية رئيسة للجمهورية الوليدة، وأُنزل علم الملكة الذي كان يمثّل خضوع باربادوس لسلطة الملكة إليزابيث الثانية وللتاج البريطاني.

المصدر: "رويترز" + RT