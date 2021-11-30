أحد أتباع نظرية مؤامرة QAnon يوجه رسالة مفتوحة إلى ترامب

وجه أحد أتباع نظرية مؤامرة QAnon رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يشكو فيها من أن التوقعات المشتركة داخل الحركة لم تتحقق.

ونشر داني وارن الرسالة عبر مجموعة QAnon مع الآلاف من الأعضاء على منصة "تيليغرام" وقال إنه أصبح أكثر انخراطا في حركة QAnon في يناير وتوقع حدثا يسمى "أكتوبر الأحمر"، والذي فشل في تحقيقه.

وقال: "أكتوبر الأحمر هو ادعاء لا أساس له من أن النخب العالمية وآكلي لحوم البشر وأن الذين لديهم الميول الجنسي للأطفال سيتم اعتقالهم وداعميهم في جميع أنحاء العالم"، مضيفا: "في بداية أكتوبر تم إبلاغنا عن أكتوبر أحمر، مع شائعات عن اعتقالات جماعية في جميع أنحاء العالم.. لقد تلقينا تلميحات من قبل خبراء" Q "بأن شهر نوفمبر سيكون الشهر الموعود، لكن لم يحصل شيء".

ويشير أتباع QAnon أحيانا إلى بعضهم البعض على أنهم "مستيقظون" في إشارة إلى "الصحوة الكبرى"، وهو حدث آخر لم يحدث، حيث كان من المفترض أن يقيم ترامب معركة عسكرية وأن يرسل خصومه السياسيين إلى السجن في يناير.

المصدر: "الإندبندنت" + newsweek