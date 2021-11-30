برلمان بولندا يصدق على تقييد الوصول إلى المناطق الحدودية

وافق المشرعون في بولندا اليوم الثلاثاء على لوائح جديدة تسمح للحكومة بإعلان المناطق الواقعة على طول حدود البلاد محظورة على الجميع باستثناء المقيمين والعاملين والدارسين فيها.

وباعتماد تعديلات قانون حدود بولندا البالغ طولها 3511 كيلومترا، يكون مجلس النواب قد رفض التعديلات المقترحة من مجلس الشيوخ، التي كانت تتضمن تعديلا كان سيسمح للصحفيين بحرية الوصول إلى المناطق المحظورة.

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وتنتهي الخميس المقبل حالة الطوارئ التي فرضت على طول الحدود بين بولندا وبيلاروس في سبتمبر على خلفية أزمة المهاجرين.

وتهدف التعديلات التي تمت الموافقة عليها اليوم الثلاثاء إلى الحلول محل حالة الطوارئ وتوفير إجراء لحظر الوصول على مدى طويل.

المصدر: "أسوشيتد برس"