منظمة معاهدة الأمن الجماعي تدعو الدول النووية لعدم نشر صواريخها في دول أخرى

دعت منظمة معاهدة الأمن الجماعي الدول التي تمتلك أسلحة نووية، إلى الاكتفاء بنشرها على أراضيها، وعدم نشرها في دول أخرى.

وجاء في الإعلان المشترك الذي تبناه المجلس الدائم للمنظمة، اليوم الثلاثاء، أن "الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي تدعو الدول الأطراف في معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، والتي تمتلك الأسلحة النووية للاكتفاء بنشرها على أراضيها دون نشرها في الخارج".

ودعا الإعلان أيضا إلى تفكيك البنية التحتية التي تسمح بضمان انتشار سريع لتلك الأسلحة على أراضي الدول غير النووية، والامتناع عن إجراء تدريبات متعلقة باستخدام أسلحة نووية من قبل أفراد القوات المسلحة للدول التي لا تمتلكها.

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وأكدت الدول الأعضاء في المنظمة تمسكها بقضية تعزيز السلام والاستقرار والأمن العالمي والإقليمي، مشيرة إلى أن ما قد يساهم في خفض التصعيد وتقليص مخاطر الحوادث غير المقصودة، هو تقليص النشاط العسكري بالقرب من منطقة مسؤولية بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي وسحب القوات المنتشرة هناك.

يذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان.

المصدر: "نوفوستي"