"واشنطن بوست": بايدن وفريقه يستعدون للقاء الرئيس الروسي عبر الفيديو في ديسمبر

يستعد البيت الأبيض للقاء عبر الفيديو يجمع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر، حسبما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الثلاثاء.

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ونقلت الصحيفة عن بعض المحللين السياسيين رأيهم أن واشنطن تنوي أن تستغل هذه الفرصة لـ "بعث رسالة" إلى الكرملين حول "الثمن الذي سيدفعه" في حال "غزو أوكرانيا"، لكن بإمكان البيت الأبيض أيضا أن يقترح سبلا لخفض التوتر. وذكرت "واشنطن بوست" أن إدارة بايدن تنظر حاليا في خيارات عدة لردع "الاجتياح الروسي المحتمل" للأراضي الأوكرانية، بما في ذلك إرسال دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف والتهديد بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وتابعت الصحيفة أن إدارة بايدن تعول على توحيد صف الحلفاء في وجه "التهديد الروسي" أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة اللاتفية ريغا للمشاركة في لقاء رؤساء دبلوماسية الدول الأعضاء في الناتو. وبحسب "واشنطن بوست" فإن المسؤولين الأمريكيين يحاولون بلورة موقف لن يعني "استرضاء" روسيا، دون أن يقود في الوقت نفسه إلى تصعيد ملحوظ.

كما أفادت الصحيفة، نقلا عن مصادر لها، أن البيت الأبيض يدرس أيضا إمكانية عقد لقاء وجها لوجه بين الرئيسين الأمريكي والروسي في النصف الأول من العام المقبل، وهي خطوة من شأنها أن تمكن الولايات المتحدة من كسب الوقت لتوحيد صفوف الحلفاء الغربيين، أو إحياء "العملية السياسية شبه الميتة" لتسوية النزاع في شرق أوكرانيا.

المصدر: "تاس"