المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن: النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يقوض حل الدولتين

أطلعت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد المجلس على زيارتها لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يقوض حل الدولتين.

وقالت غرينفيلد إنها ناقشت مع مسؤولين إسرائيليين تقارير عن نهب مستوطنين منازل بالضفة الغربية، مشددة على أن "الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون تدابير متساوية من السلام والأمن".

US Ambassador to the UN Linda Thomas-Greenfield briefs the UNSC on her visit to Israel and the Palestinian territories. She says that settlement activity is undermining two-state solution, spoke against settler violence and Israeli demolition of Palestinian homes. pic.twitter.com/B6y58f9Xm4 — Tovah Lazaroff (@tovahlazaroff) November 30, 2021

ولفتت إلى أن "الجانبين تحدثا عن الحاجة إلى إجراءات بناء الثقة"، مؤكدة أن "إسرائيل لا تعرف الشرق الأوسط ويجب عقد اجتماعات أكثر انتظاما عن لبنان وإيران لأن إسرائيل ليست أهم قضية".

المصدر: RT