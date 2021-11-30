بالفيديو.. رئيس الوزراء البريطاني يكسر هدية من إسرائيل بعد ثوان من تسلمها

مع اختتام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتصريحاته في غداء العمل السنوي لأصدقاء المحافظين لإسرائيل يوم أمس الاثنين، قدمت له هدية عبارة عن شمعدان، لكنه كسره بعد ثوان قليلة.

ويظهر جونسون في الفيديو وهو يتسلم الشمعدان، ومن ثم أخذ يلوح به في الهواء، فتطايرت أجزاء منه على المسرح.

وبينما كان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يضحك، بدأ جونسون بالتجول حول أرضية المنصة لجمع القطع المتطايرة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"