"بشرط أن يكون لطيفا وودودا".. شركة أمريكية تقدم 200 ألف دولار مقابل استخدام ملامح الوجه للأبد

شركة أمريكية تبحث عن وجه بشري لمساعد إنسان آلي يعمل في الفنادق ومراكز التسوق وغيرها من المناطق المزدحمة مقابل 200 ألف دولار.. هل أنت على استعداد؟

تقدم شركة روبوتات 200 ألف دولار مقابل استخدام ملامح الوجه بالإضافة إلى الصوت مدى الحياة.

يجب أن تبدأ نسخة الروبوت للوجه الفائز "أنشطتها" عام 2023، وفقا لموقع الشركة.

وجاء في بيان عرض الشركة أنها "تبحث عن وجه لإنسان آلي مساعد يعمل في الفنادق ومراكز التسوق وغيرها من الأماكن المزدحمة. والشركة على استعداد لدفع 200 ألف دولار إلى الشخص الذي سيكون على استعداد لنقل حقوق استخدام وجهه إلى الأبد، ويجب أن يتمتع المرشح بوجه لطيف وودود"!

ولم ترد الشركة على طلب للتعليق على مجالات استخدام الروبوت، أو ما إذا كان الشخص صاحب الوجه الفائز سيتم إعلامه بالاستخدامات المحتملة.

تختص شركة "بروموبوت"، صاحبة العرض، في تصنيع الروبوتات، ويقع مقرّها في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تشتهر بإنتاجها للروبوتات الآلية التي تشبه الإنسان إلى حدّ واقعي.

إذا..

لماذا فكرت الشركة في هذا العرض من ناحية تقنية؟

وهل سنرى في المستقبل ملايين النسخ الرقمية للبشر من حولنا؟

وهل الصفقة رابحة أكثر للبائع أم للمشتري؟

أسئلة ناقشناها مع ضيفينا الكريمين في حلقة جديدة من برنامج #واتس_نيو، وكان ضيفا اللقاء:

المهندس أحمد زهير أرجوب، المختص في مجال الـ "AI" والروبوت وعلم البيانات، والأستاذ محمود أبو غوش، خبير تكنولوجيا المعلومات من غزة.

لمتابعة اللقاء كاملا: