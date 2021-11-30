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وزير الصحة الهندي: متحور "أوميكرون" يظهر في فحوصات كورونا

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وزير الصحة الهندي: متحور
Reuters LOREN ELLIOTT
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 أعلن وزير الصحة الهندي، راجيش بوشان، اليوم أن المتحور من فيروس كورونا "أوميكرون" يظهر بالفعل عند إجراء فحص "بي سي آر" و"آر إيه تي"‭‭.‬‬

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 وفي اجتماع مع ممثلين عن الولايات الهندية لمناقشة السلالة المتحورة الجديدة، نصح راجيش بوشان الولايات بتكثيف إجراءات التشخيص من أجل الاكتشاف المبكر.

وأوضح أن جميع العينات التي جاءت نتيجتها إيجابية وتظهر الإصابة بفيروس كورونا سيتم إرسالها "على الفور" لتتبع التسلسل الجيني.

المصدر: "رويترز"

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