مقاتلات روسية وبيلاروسية تنفذ دوريات مشتركة على طول حدود بيلاروس

قالت وزارة الدفاع الييلاروسية، إن مقاتلات من نوع "سو-30" تابعة لسلاح الجو الروسي وسلاح الجو البيلاروسي نفذت طلعات كجزء من دورية مشتركة على طول حدود بيلاروس.

وذكرت وزارة الدفاع أن هذه الدوريات تهدف إلى تعزيز حالة التأهب القتالي للدفاع الجوي للمجموعة التكتيكية المختلطة من مقاتلات "سو-30" متعددة الوظائف في بيلاروس وروسيا.

المصدر: نوفوستي