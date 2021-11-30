مسؤول إيطالي يكشف موعد تسليم الكويت مقاتلتي "يوروفايتر"

أكد وكيل وزارة الدفاع الإيطالية، جورجيو موليه، أن شركة "ليوناردو" ستسلم أول مقاتلتين من طراز "يوروفايتر" للكويت في شهرديسمبر المقبل، في إطار عقد ضخم وقعته مع الكويت.

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وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، قال جورجيو موليه إن "المقاتلتين ستغادران تورين بشمال إيطاليا في 14 ديسمبر"، في حين أن صحيفة "لا فيريتا" الإيطالية كانت أول من نشر النبأ.

تجدر الإشارة إلى أن المقاتلتين جزء من عقد لتصدير 28 مقاتلة "يوروفايتر" بقيمة 8 مليارات يورو (9.09 مليار دولار) أبرمته الشركة الإيطالية للصناعات الفضائية والجوية مع الكويت في عام 2016.

المصدر: "رويترز"