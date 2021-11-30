محكمة ألمانية تصدر حكما هو الأول من نوعه بحق "داعشي" عراقي

أصدرت محكمة ألمانية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن مدى الحياة على العراقي، طه الجميلي، من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بعد إدانته بتهمة ارتكاب "إبادة" بحق الإيزيديين بشمال العراق.

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وبحسب "فرانس برس"، اعتبر قضاة محكمة فرانكفورت أن "طه الجميلي مذنب بتهم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية أفضت إلى الوفاة".

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى في العالم التي تقضي فيها محكمة أن الفظائع المرتكبة في حق الإيزيديين في العراق ترقى إلى مستوى "الإبادة" كما سبق ووصفها محققون من الأمم المتحدة.

المصدر: "فرانس برس"