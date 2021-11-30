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أوغندا والكونغو تستهدفان جماعة إسلامية مسلحة

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أوغندا والكونغو تستهدفان جماعة إسلامية مسلحة
Reuters ABUBAKER LUBOWA
عناصر من القوات الخاصة الأوغندية
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أفاد الجيش الأوغندي بأنه وجيش جمهورية الكونغو الديمقراطية نفذا ضربات جوية ومدفعية مشتركة، اليوم الثلاثاء، استهدفت جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة إسلامية مسلحة.

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وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الأوغندي: "نفذنا صباح اليوم ضربات جوية ومدفعية مشتركة مع حلفائنا في الكونغو استهدفت مخيمات القوات الديمقراطية المتحالفة".

هذا وتتهم السلطات الأوغندية تلك القوات المتمردة بتنفيذ تفجيرات انتحارية في كمبالا هذا الشهر.

المصدر: "رويترز"

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