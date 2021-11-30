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تحديث.. مستجدات المتحور الجديد "أوميكرون"

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تحديث.. مستجدات المتحور الجديد
Reuters
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لا يزال المتحور الجديد "أوميكرون"يثير العديد من المخاوف والتساؤلات عن مدى خطورته، إذ بات انتشاره واضحا في العديد من الدول وسط إجراءات احترازية وتقيدية فرضتها لمكافحة تمدده.

-سنغافورة تؤجل إجراءات إعادة الفتح لحين تقييم المتحور "أوميكرون"

- اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون"

-الصين تعترف بأن "أوميكرون" ستُعَقِد تنظيم دورة الألعاب الاولمبية الشتوية.

-رئيس "موديرنا" يستبعد أن تكون لقاحات كورونا فعالة ضد متحور "أوميكرون".

-تونس تفرض شروطا جديدة على الوافدين بداية من 1 ديسمبر تزامنا مع انتشار "أوميكرون".

-لجنة الأوبئة في الأردن: "أوميكرون" سيدخل بلدنا عاجلا أم آجلا.

المصدر: RT

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