تحديث.. مستجدات المتحور الجديد "أوميكرون"

لا يزال المتحور الجديد "أوميكرون"يثير العديد من المخاوف والتساؤلات عن مدى خطورته، إذ بات انتشاره واضحا في العديد من الدول وسط إجراءات احترازية وتقيدية فرضتها لمكافحة تمدده.

-سنغافورة تؤجل إجراءات إعادة الفتح لحين تقييم المتحور "أوميكرون"

- اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون"

-الصين تعترف بأن "أوميكرون" ستُعَقِد تنظيم دورة الألعاب الاولمبية الشتوية.

-رئيس "موديرنا" يستبعد أن تكون لقاحات كورونا فعالة ضد متحور "أوميكرون".

-تونس تفرض شروطا جديدة على الوافدين بداية من 1 ديسمبر تزامنا مع انتشار "أوميكرون".

-لجنة الأوبئة في الأردن: "أوميكرون" سيدخل بلدنا عاجلا أم آجلا.

المصدر: RT