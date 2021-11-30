شهادة من جنوب إفريقيا عن الوضع الراهن هناك مع سلالة "أوميكرون"

صرّحت مواطنة روسية تدعى، كسينيا راشكوفيتش، مقيمة في جمهورية جنوب إفريقيا، بأن السكان المحليين غير قلقين بشأن ظهور سلالة كورونا الجديدة " أوميكرون".

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ولفتت راشكوفيتش في حوار صحفي إلى أن تعامل جنوب إفريقيا، بشكل عام، مع "كوفيد – 19" يختلف عن الكثير من البلدان الأخرى، مضيفة قولها: "يوجد الكثير من المتباهين والمستريبين هنا، ولكن مع ذلك، أصبح الجميع هادئين الآن. والعلامة الجيدة في هذا الوضع أن الرئيس، سيريل رامابوزا، لم يدل بتصريحات رسمية، ما يعني أنه لن تكون هناك إغلاقات. يتحدثون عن هذه السلالة، لكنني أعتقد أنها ليست بالأمر الجديد. لم يتم فرض أي تدابير. فقط أوروبا تغلق. لم يغادر هنا أحد المنزل أقل من السابق، كل شيء لا يزال يعمل بما في ذلك الحانات والمطاعم حتى الساعة 11 مساء، والحفلات والنزهات متواصلة. ولكن القيود هنا تطبق بصرامة. لا يُسمح لأي أحد بدخول أي مركز تسوق، ولا حتى مطعم، من دون قناع. في كل مكان في مركز التسوق، هناك أشخاص مخصصون بتذكير الرواد بارتداء الأقنعة إذا نزعها أحدهم أو وضعها بطريقة غير سليمة".

وكانت السلالة الجديدة من كورونا (أوميكرون) وتحمل الرمز "B.1.1.529"، قد اكتشفت في وقت سابق في جمهورية جنوب إفريقيا ودول إلى جوارها، وهي تتميز باحتوائها على "عدد كبير للغاية من الطفرات".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًا في 26 نوفمبر اكتشاف متحور جديد عالي التغير لفيروس كورونا، كما وضعت فرضية عن منشأ هذه السلالة، وهي قد تكون تحورت داخل جسم مريض مرت به عدوى "كوفيد – 19" بشكل حاد.

السلالة الجديدة التي تتميز بسرعة انتشارها رصدت الآن في العديد من البلدان الأوروبية. في ألمانيا وجمهورية التشيك وإيطاليا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا، كما أبلغ عن تسجيل إصابات بهذا النوع من الفيروس في هونغ كونغ وإسرائيل وأستراليا.

المصدر: gazeta.ru