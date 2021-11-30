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الجيش الأوكراني: سنجري عشر مناورات دولية كبيرة العام المقبل

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الجيش الأوكراني: سنجري عشر مناورات دولية كبيرة العام المقبل
Reuters GLEB GARANICH
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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أنه سيجري عشر مناورات دولية كبيرة في عام 2022.

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وأوضح الجيش الأوكراني أن ما لا يقل عن 21500 أوكراني و11 ألف جندي من الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا ورومانيا ودول أخرى سيشاركون في المناورات، حيث سيشارك الأوكرانيون أيضا في 16 مناورة عسكرية خارج البلاد.

من جانبه، أشار رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية هذا الشهر إلى أن روسيا حشدت أكثر من 92 ألف جندي حول حدود أوكرانيا وتستعد لهجوم بحلول نهاية يناير  أو بداية فبراير، في حين وصف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية في روسيا هذه الأقاويل بأنها "دعاية أمريكية مغرضة".

المصدر: "رويترز"

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