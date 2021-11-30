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الجيش الإسرائيلي حول مباحثات إيران النووية: مستعدون لجميع الاحتمالات

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الجيش الإسرائيلي حول مباحثات إيران النووية: مستعدون لجميع الاحتمالات
Reuters RONEN ZVULUN
عناصر من الجيش الإسرائيلي
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علق الجيش الإسرائيلي على استئناف المباحثات النووية بين إيران والقوى العالمية في فيينا، وأكد "استعداده لكل الاحتمالات".

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وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ران كوخاف: "على الصعيد العسكري، استعد الجيش الإسرائيلي لكل الاحتمالات..لم نبدأ التحضير اليوم ولن ننهيه غدا.. هذه عملية مستمرة.. أمر رئيس الأركان بالإسراع بها، وهكذا تم".

المصدر: "GLZRadio"

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