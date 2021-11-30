الجيش الإسرائيلي حول مباحثات إيران النووية: مستعدون لجميع الاحتمالات
Reuters RONEN ZVULUN
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علق الجيش الإسرائيلي على استئناف المباحثات النووية بين إيران والقوى العالمية في فيينا، وأكد "استعداده لكل الاحتمالات".
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ران كوخاف: "على الصعيد العسكري، استعد الجيش الإسرائيلي لكل الاحتمالات..لم نبدأ التحضير اليوم ولن ننهيه غدا.. هذه عملية مستمرة.. أمر رئيس الأركان بالإسراع بها، وهكذا تم".
שיחות הגרעין בוינה | דובר צה"ל, תא"ל רן כוכב, ל-@efitriger: "ברמה הצבאית צה"ל נערך לכלל האפשרויות, לא התחלנו את ההיערכות היום ולא נסיים אותה מחר - מדובר בתהליך מתמשך. הרמטכ"ל הנחה להאיץ אותו וכך נעשה"— גלצ (@GLZRadio) November 30, 2021
المصدر: "GLZRadio"
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