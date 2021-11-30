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ريانا بطلة قومية في جمهورية حديثة الولادة

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ريانا بطلة قومية في جمهورية حديثة الولادة
Reuters
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 أعلنت باربادوس نجمة الغناء ريانا بطلة قومية، وذلك خلال احتفال البلد بالتحول إلى جمهورية في مدينة بريدجتاون التي تنتمي لها المغنية.

وأعلنت رئيسة الوزراء، ميا موتلي، لحشد من الجمهور أن المغنية البالغة من العمر 33 عاما ستُمنح شرف كونها بطلة قومية لبربادوس. وتمت دعوة ريانا أمام الحشد لتهنئها موتلي.

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وقالت موتلي لريانا: "أتمنى أن تستمري في التألق مثل الماس، وأن تجلبي الشرف لأمتك من خلال أعمالك ومن خلال أفعالك"، وذلك في إشارة إلى أغنيتها "دايمونز" التي تصدرت قوائم الأغاني في عام 2012.

وأصبحت باربادوس فجر الثلاثاء أحدث جمهورية في العالم، بعد إعلان تحررها من سلطة التاج البريطاني، وجرى ذلك في حفل رسمي حضره ولي عهد المملكة المتحدة، الأمير تشارلز.

المصدر: رويترز

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