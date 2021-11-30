ريانا بطلة قومية في جمهورية حديثة الولادة

أعلنت باربادوس نجمة الغناء ريانا بطلة قومية، وذلك خلال احتفال البلد بالتحول إلى جمهورية في مدينة بريدجتاون التي تنتمي لها المغنية.

وأعلنت رئيسة الوزراء، ميا موتلي، لحشد من الجمهور أن المغنية البالغة من العمر 33 عاما ستُمنح شرف كونها بطلة قومية لبربادوس. وتمت دعوة ريانا أمام الحشد لتهنئها موتلي.

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وقالت موتلي لريانا: "أتمنى أن تستمري في التألق مثل الماس، وأن تجلبي الشرف لأمتك من خلال أعمالك ومن خلال أفعالك"، وذلك في إشارة إلى أغنيتها "دايمونز" التي تصدرت قوائم الأغاني في عام 2012.

وأصبحت باربادوس فجر الثلاثاء أحدث جمهورية في العالم، بعد إعلان تحررها من سلطة التاج البريطاني، وجرى ذلك في حفل رسمي حضره ولي عهد المملكة المتحدة، الأمير تشارلز.

Рианне присвоили звание национального героя Барбадоса. Залипательное видео с церемонии) #Rihannapic.twitter.com/e43IVEXkcO — Неснег (@nesneg) November 30, 2021

With Prince Charles watching on, it’s just been announced that Rihanna is to be honoured with the title of National Hero of Barbados. pic.twitter.com/rBzzwwvOum — Richard Palmer (@RoyalReporter) November 30, 2021

.@rihanna has been declared a National Hero of Barbados by Prime Minister Mia Mottley in her hometown last night. 🇧🇧 pic.twitter.com/ABJGM0zEfi — FentyStats.com (@FentyStats) November 30, 2021

Rihanna is in Barbados as the island country is officially declared a republic pic.twitter.com/zE4zwjYeRm — philip lewis (@Phil_Lewis_) November 30, 2021

المصدر: رويترز