البحرية الكولومبية: ضبط 145.3 طن كوكايين في أحدث مراحل عملية "أوريون"

أعلنت البحرية الكولومبية أن السلطات العسكرية والشرطية من أكثر من 40 دولة في أوروبا والأمريكتين صادرت 145.3 طن كوكايين في المرحلة الثامنة من عملية "أوريون" لمكافحة تهريب المخدرات.

ويمثل هذا الرقم أكبر كمية كوكايين تضبط خلال العملية البحرية متعددة الجنسيات حتى الآن.

وأوضحت البحرية الكولومبية أنه تم القبض على نحو 575 شخصا من جنسيات مختلفة أثناء الحملة التي استمرت بين شهري أكتوبر ونوفمبر، مضيفة أنه تم ضبط 49 سفينة إضافة إلى ست غواصات وثلاث طائرات.

وأشارت إلى أنه تم مصادرة 66 طنا من الماريجوانا في العملية.

وتابعت أنه "منذ إطلاق العملية أوريون في 2018، ضبط العمل المشترك ما يزيد على 545 طنا من الكوكايين و244 طنا من الماريجوانا".

وعلى الرغم من محاربتها تهريب المخدرات منذ عقود، فإن كولومبيا ما زالت منتجا عالميا كبيرا للكوكايين وتواجه ضغطا مستمرا من الولايات المتحدة للحد من محصول الكوكا، المكون الرئيسي للمخدر، وكذلك إنتاج الكوكايين.

وقال المكتب الوطني لسياسة مكافحة المخدرات التابع للبيت الأبيض إن قدرة كولومبيا على إنتاج الكوكايين زادت العام الماضي 7.9 بالمئة إلى 1010 أطنان.

المصدر: "رويترز"