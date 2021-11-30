رئيسي لماكرون: إذا رفعت واشنطن الحظر ونفذت أوروبا تعهداتها فلا داعي للقلق بشأن التزامات طهران
Reuters Didor Sadulloev
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أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تنفيذ طهران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مرتبط برفع الحظر الأمريكي عنها وتنفيذ الأطراف الغربية لتعهداتها.
وقال رئيسي في محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إذا رفعت الولايات المتحدة الحظر ونفذت أوروبا تعهداتها فلا يوجد حينها أي قلق بتاتا بشأن تنفيذ الالتزامات من جانب إيران".
وأجرى الرئيسان مساء الاثنين اتصالا هاتفيا استغرق مدة ساعة ونصف، تباحثا فيه حول القضايا الثنائية بين إيران وفرنسا، وكذلك قضية المفاوضات النووية الجارية في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق النووي.
المصدر: "فارس"
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