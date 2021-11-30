وزراء خارجية الناتو يبحثون العلاقات مع روسيا وبيلاروس وأفغانستان وأوكرانيا

يبحث وزراء خارجية دول الناتو خلال اجتماعهم في عاصمة لاتفيا ريغا يوم الثلاثاء علاقات الحلف مع روسيا وقضايا بيلاروس وأفغانستان وأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على "التوترات حول أوكرانيا" واستراتيجية الحلف في أعقاب انسحابه من أفغانستان.

وسيناقش الوزراء أيضا أزمة المهاجرين في بيلاروس، التي تتهم الدول الغربية السلطات البيلاروسية بأنها تسببت بها.

وسيبحث الوزراء مع ممثلي أوكرانيا وجورجيا الوضع في منطقة البحر الأسود وعملية الإصلاحات في البلدين.

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وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قد اتهم روسيا يوم الجمعة الماضي بحشد القوات العسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا بشكل "غير اعتيادي"، محذرا من أن روسيا "ستدفع ثمنا باهظا" في حال "توغلها" في أوكرانيا.

كما وجه ستولتنبرغ اتهامات لبيلاروس، قائلا إنها "تستغل" المهاجرين للضغط على دول الناتو، وخاصة بولندا وليتوانيا ولاتفيا.

يذكر أن روسيا قد أكدت مرارا أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا لا تمثل خطرا على أحد.

المصدر: "إنترفاكس"