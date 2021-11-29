مسؤول بالبنتاغون: لا تعديلات كبيرة على الوجود العسكري الأمريكي في الخارج

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن واشنطن قررت ألا تجري تعديلات كبيرة لوجودها العسكري في الخارج.

وقال المسؤول الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته قبل إعلان البنتاغون العام في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، إنه "بعد أشهر من الدراسة المعروفة باسم (غلوبال بوستشر ريفيو)، قررت الوزارة أن التمركز العالمي للقوات الأمريكية ليس بحاجة فورية لتعديلات كبيرة، على الرغم من أنها ستجري تحليلا إضافيا يتعلق باحتياجات القوات في الشرق الأوسط وإجراء تحسينات في آسيا والمحيط الهادئ".

وأضاف أن "الدراسة مهدت الطريق لإجراء تعديلات على تمركز القوات الأمريكية خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة".

وتابع أن "عددا من التعديلات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قيد الإعداد، ولكنها تتطلب المزيد من المشاورات مع الحكومات الأجنبية".

ومع وضع الصين في الاعتبار، يخطط البنتاغون لإجراء تحسينات في البنية التحتية في بعض مناطق المحيط الهادئ، ومنها غوام.

في سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة عن شراكة جديدة مع أستراليا وبريطانيا لتعميق التعاون الأمني والدبلوماسي والدفاعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي إطار شراكة "أوكوس"، ستحصل أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية، وستزيد الولايات المتحدة من نشر قوة التناوب في أستراليا.

المصدر: "أسوشيتد برس"