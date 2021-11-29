الأسطول الأمريكي السادس: مدمرة Arleigh Burke تواصل عملياتها في البحر الأسود

أعلن الأسطول الأمريكي السادس يوم الاثنين أن مدمرة Arleigh Burke الصاروخية التابعة له غادرت ميناء فارنا البلغاري "لمواصلة العمليات" في البحر الأسود.

وكانت المدمرة الأمريكية قد دخلت مياه البحر الأسود في 25 نوفمبر الجاري لإجراء عمليات مشتركة مع الحلفاء في الناتو.

إقرأ المزيد

وأكد المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع أن قوات أسطول البحر الأسود الروسي بدأت بمتابعة تحركات السفينة الأمريكية فور دخولها مياه البحر الأسود.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية اعتبرت عمليات السفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود "عامل زعزعة للاستقرار" في المنطقة.

المصدر: "إنترفاكس"