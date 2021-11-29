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بلينكن يبحث الوضع في بيلاروس مع نظيره النمساوي

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بلينكن يبحث الوضع في بيلاروس مع نظيره النمساوي
Reuters POOL
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره النمساوي ماخائيل لينهارت الوضع في بيلاروس على خلفية استمرار أزمة المهاجرين.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان لها بهذا الصدد أن بلينكن "أكد دعم الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي أمام استغلال نظام لوكاشينكو للمهاجرين".

وحسب البيان، دعا الوزيران الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى "وقف هذه الحملة الاستفزازية ومعالجة قضية حقوق وحريات الشعب البيلاروسي، التي تعتبر السبب الرئيس لفرض العقوبات الغربية".

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كما شكر بلينكن الوزير النمساوي على "دعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا" التي تتعرض "لاستمرار العدوان الروسي"، على حد زعمه.

يذكر أن روسيا كانت قد أكدت مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الدائر بشرق أوكرانيا، ورفضت الاتهامات الغربية بشأن تدخلها المزعوم في النزاع.

المصدر: "تاس"

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