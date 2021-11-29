الكونغو تنفي الموافقة على عمليات مشتركة مع أوغندا ضد جماعات إرهابية

نفت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية الموافقة على عمليات مشتركة مع الجيش الأوغندي ضد جماعات إرهابية متهمة بتنفيذ تفجيرات انتحارية في كمبالا هذا الشهر.

وقال باتريك مويايا المتحدث باسم حكومة الكونغو في مؤتمر صحفي إن "الجيشين يتبادلان المعلومات منذ شهور طويلة، إلا أنه لا وجود لا وجود لقوات أوغندية حاليا في الكونغو".

وأضاف: "لم نقل إنه ستكون هناك عمليات مشتركة. قلنا إنه ستكون هناك إجراءات منسقة".

وكان تنظيم"داعش" الإرهابي أعلن أن الفصيل المحلي التابع له والذي يعرف باسم "القوات الديمقراطية المتحالفة" مسؤول عن هجوم وقع يوم 16 نوفمبر وأودى بحياة سبعة أشخاص من بينهم المفجرون الثلاثة، وأصيب فيه العشرات.

وأثارت أنباء العملية العسكرية المقترحة عبر الحدود، والتي أكدها مصدران دبلوماسيان، قلق بعض الكونغوليين الذين يتذكرون دور أوغندا في الحروب الأهلية التي انتهت عام 2003.

وقال دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة إن "رئيس جمهورية الكونغو فيليكس تشيسيكيدي أبلغ بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام يوم الجمعة أنه وافق على تعاون عسكري مع أوغندا ضد القوات الديمقراطية المتحالفة".

المصدر: "رويترز"