ترامب يسيء استخدام الختم الرئاسي في أحد ملاعبه للغولف

أساء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، استخدام الختم الرئاسي عبر استخدامه كعلامة على الأرض، في أحد ملاعب الغولف الخاصة به.

ونشر أحد مستخدمي "انستغرام" صورة قبل أيام تظهر الختم الرئاسي على العشب في نادي ترامب الوطني للغولف في فلوريدا.

وينضم العقار إلى أندية ترامب في برونكس ونيوجيرسي في انتهاك محتمل لقانون يحظر عرض الختم بطريقة يمكن أن تنقل انطباعا بموافقة الحكومة أو رعايتها. كما أنه من غير القانوني صنع شكل يشبه الختم بدون إذن من الحكومة.

ويمكن أن تصل عقوبة إساءة استخدام الختم إلى السجن ستة أشهر، على الرغم من أن المدعين العامين لم يعطوا الأولوية لتوجيه الاتهام إلى الأشخاص الذين يسيئون استخدامه.

المصدر: "فوربس"