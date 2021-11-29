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إيران: من المقرر تشكيل فريق عمل مع أطراف الاتفاق النووي لرفع العقوبات الأمريكية عن طهران

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إيران: من المقرر تشكيل فريق عمل مع أطراف الاتفاق النووي لرفع العقوبات الأمريكية عن طهران
Reuters LISI NIESNER
علم إيران
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أعلنت إيران أنه من المقرر ابتداء من صباح غد الثلاثاء تشكيل فريق عمل مع أطراف الاتفاق النووي لرفع العقوبات الأمريكية عنها.

وقال رئيس لجنة التفاوض الإيرانية علي باقري كني إن "موضوع رفع العقوبات الأمريكية القمعية وغير القانونية  يجب أن يتصدر جدول أعمال المفاوضات، و هذا ما تم الاتفاق عليه من قبل سائر الأعضاء".

وأضاف أنه "من المقرر أن يتم تشكيل مجموعة عمل لرفع العقوبات صباح الغد بحضور خبراء من كافة الدول الأعضاء في مجموعة 4 + 1 (روسيا، الصين، ألمانيا، بريطانيا وفرنسا) وإيران".

وتابع: "أكدنا وجوب توفير متطلبات رفع العقوبات، بما في ذلك حصول إيران على ضمانات تمنع حكومة الولايات المتحدة وسائر الدول الأعضاء من الانسحاب من الاتفاق، وتطمينات بعدم استخدام الآليات المنصوص عليها في الاتفاق تحت ذرائع واهية".

المصدر: "إيسنا" 

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