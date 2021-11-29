معهد إيطالي: لا توجد أدلة تثبت أن "أوميكرون" تثير سيرا أكثر حدة للمرض

أكد المعهد الأعلى للصحة الإيطالي أنه لا توجد حاليا أدلى تثبت أن سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" تثير سيرا أكثر حدة للمرض مقارنة مع سابقاتها.

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وقال المعهد، في بيان نشره اليوم الاثنين على موقعه: "لا توجد حاليا أدلة تثبت أن سلالة أوميكرون تثير سير أحد للمرض مقارنة مع النسخ الأولى. البيانات الأولية تشير إلى مستوى أعلى للحالات التي يتم نقلها إلى المستشفيات في جنوب إفريقيا، لكن هذا الأمر يمكن أنه مرتبط بالارتفاع العام لعدد الناس المصابين وليس بالضبط بالإصابة بسلالة أوميكرون".

كما أوضح المعهد أنه "لا تتوفر حاليا معلومات تسمح بالافتراض أن الأعراض الخاصة المتعلقة بهذه السلالة تختلف عن الأعراض الناجمة عن النسخ الأخرى".

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

المصدر: "تاس" + وكالات