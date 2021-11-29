المنسق الأوروبي: لدى الطرف الإيراني النية لاستعادة الاتفاق النووي

أعرب المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران، إنريكي مورا، عن تفاؤله بعد الاجتماع الأول مع المفاوضين الإيرانيين الجدد.

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وقال مورا، في تصريح صحفي عقب انتهاء اجتماع اليوم الأول للجولة السابعة: "سنجتمع غدا من أجل دراسة رفع العقوبات عن إيران وبعد ذلك ستجتمع المجموعة المعنية بالالتزامات النووية".

وأضاف مورا: "هناك نية لدى الوفود للاستماع إلى الموقف الإيراني، وهناك نية لدى الطرف الإيراني لاستعادة الاتفاق النووي. الوفد الإيراني يمثل إدارة جديدة في طهران لديها حساسيات سياسية شديدة مفهومة، وسنأخذ في الاعتبار تلك الحساسيات".

وتابع مورا أن إيران متمسكة بمطلبها الخاص برفع كل العقوبات، لكنه أردف أنه برغم الإحساس بالأهمية، فليس هناك جدول زمني محدد للعملية.

المصدر: وكالات