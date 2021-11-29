بريطانيا لإسرائيل: سنعمل بكل طاقة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، خلال لقاء مع نظيرها الإسرائيلي، يائير لابيد، أن بلاده ستعمل "بكل طاقتها" وستبقي "كل الخيارات مطروحة" لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وقالت تراس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لابيد في لندن إثر توقيع "مذكرة تفاهم" ترمي إلى تعزيز التعاون بين بريطانيا وإسرائيل في ملفات الأمن السيبراني والدفاع والتجارة.

وقالت تراس إن بريطانيا "ستعمل بكل طاقتها لمنع النظام الإيراني من حيازة أسلحة نووية"، وتابعت: "نحن مصممون تماما على منع إيران من حيازة سلاح نووي".

وأضافت تراس أن بريطانيا "تريد لهذه المحادثات أن تتكلل بالنجاح، لكن إن لم تنجح عندها ستكون كل الخيارات مطروحة".

لكن لبيد اعرب عن اعتقاده بأن طهران لا تسعى سوى إلى رفع العقوبات المفروضة عليها، وقال: "سيحاولون كسب الوقت وكسب المليارات من جراء رفع العقوبات، ومواصلة خداع العالم والمضي قدما بشكل سري في تطوير برنامجهم النووي".

وتابع "هذا ما فعلوه في الماضي وما سيفعلونه هذه المرة أيضا... على العالم أن يمنع حصول هذا الأمر، ويمكنه أن يمنعه".

وقال الوزيران في وقت سابق في بيان مشترك نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" إنهما "سيعملان بشكل متواصل لمنع النظام الإيراني من التحول إلى قوة نووية".

المصدر: "فرانس برس"