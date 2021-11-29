الصين تعلن انفتاحها على تعزيز التعاون العالمي ضد الأوبئة

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أنها منفتحة على تعزيز التعاون العالمي ضد الأوبئة في المستقبل، معربة عن أملها بأن تتقدم المحادثات حول تشكيل أداة دولية جديدة لمواجهة الأوبئة دون تسييس.

وقال شين هونغ بينغ، نائب مفوض الإدارة الوطنية الصينية للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، في تصريح أمام الجمعية الوزارية لمنظمة الصحة العالمية، إن "بكين وافقت من حيث المبدأ على مقترحات لتعزيز الامتثال وتبادل المعلومات بموجب تعديلات اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية لعام 2005".

وأضاف: "الصين تتفق من حيث المبدأ مع أفكار تعزيز الامتثال والتمويل والمشاركة وإدارة المعلومات في عملية تعديل اللوائح الصحية الدولية"، مشددا على أن "اللوائح الصحية الدولية ستبقى الوثيقة القانونية الأكثر أهمية في إدارة الصحة العالمية في الحاضر والمستقبل القريب".

وقال: "نحن على استعداد للحفاظ على الاتصال والتنسيق مع جميع الأطراف بشأن وضع اتفاقية أو اتفاق أو صك دولي آخر لمنظمة الصحة العالمية، ونأمل أن يتم إحراز تقدم مطرد في العملية ذات الصلة لضمان المشاركة العالمية لجميع الدول الأعضاء، مع تجنب التسييس والاستغلال".

المصدر: "رويترز"